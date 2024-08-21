Феоктистов Николай Феоктистович
Место рожденияСекерино
Дата рождения14.05.1840
Дата смерти13.05.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Родионовна
Бракосочетание
До 1864
Навережье, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.06.1864
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
05.03.1868
Сын: Николаев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Родионовна
Смерть
13.05.1878