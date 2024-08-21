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Феоктистов Николай Феоктистович

Место рождения

Секерино

Дата рождения

14.05.1840

Дата смерти

13.05.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1840

Отец: Романов Феоктист Романович

Мать: Гавриилова Домника Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Родионовна

Секерино, Островский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
До 1864

Жена: Родионова Евдокия Родионовна

Навережье, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.06.1864

Сын: Николаев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Родионовна

Секерино, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1868

Сын: Николаев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Родионовна

Секерино, Островский уезд, Псковская губерния
Смерть
13.05.1878

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