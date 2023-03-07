Кощеева Матрона Епимахова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Матрона Епимахова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

26.06.1811 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1806 ст.

Сын: Кощеев Макарий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кощеев Тимофей Никитин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Кощеев Тимофей Никитин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Тимофей Никитин

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.06.1811 ст.
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
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