Кощеева Матрона Епимахова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти26.06.1811 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1806 ст.
Сын: Кощеев Макарий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кощеев Тимофей Никитин
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Кощеев Тимофей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.06.1811 ст.