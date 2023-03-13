Кувшинова Марья Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова Марья Архипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кувшиновъ Ларионъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кувшиновъ Ерофей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кувшиновъ Петръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Федоръ

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