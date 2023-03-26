Каштанова Мария Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанова Мария Козьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Каштанов Харитон Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Каштанов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович

Рождение ребёнка
25.01.1878

Сын: Каштанов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович

деревня Мелькень, Бакалинский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Сын: Каштанов Илья Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Каштанова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович

Рождение ребёнка
06.02.1884

Сын: Каштанов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович

деревня Петровка, Бакалинский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1886

Сын: Каштанов Петр Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович

деревня Петровка, Бакалинский район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каштанов Иван Стефанович

Смерть
Неизвестно
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