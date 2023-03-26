Каштанова Мария Козьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Каштанов Харитон Иванович
Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
25.01.1878
Сын: Каштанов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович
деревня Мелькень, Бакалинский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Каштанова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
06.02.1884
Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович
деревня Петровка, Бакалинский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1886
Отец ребёнка: Каштанов Иван Стефанович
деревня Петровка, Бакалинский район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно