Мамаева (Леванова) Евдокия Павловна
Место рожденияд. Нагорская
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Леванов Павел
Мать: не указана
д. Нагорская
Югринская волость, село Быстрица
Бракосочетание
29.10.1917
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно