Мамаева (Леванова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Леванова) Евдокия Павловна

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Место рождения

д. Нагорская

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Леванов Павел

Мать: не указана

д. Нагорская
Югринская волость, село Быстрица
Бракосочетание
29.10.1917

Муж: Мамаев Терентий Андреевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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