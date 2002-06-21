Богоявленский Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.2002
Дочь: Богоявленская Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Богоявленская Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
03.08.2004
Сын: Богоявленский Богдан Дмитриевич
Мать ребёнка: Богоявленская Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
24.02.2009
Дочь: Богоявленская Диана Дмитриевна
Мать ребёнка: Богоявленская Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно