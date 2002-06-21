Богоявленский Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богоявленский Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.2002

Дочь: Богоявленская Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Богоявленская Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
03.08.2004

Сын: Богоявленский Богдан Дмитриевич

Мать ребёнка: Богоявленская Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
24.02.2009

Дочь: Богоявленская Диана Дмитриевна

Мать ребёнка: Богоявленская Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богоявленская Ольга Сергеевна

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