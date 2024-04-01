Созонов Симеон Казак Выс. Рявкинского Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1848
Отец: Созонов Иван Петров
Рождение ребёнка
25.06.1871
Мать ребёнка: Созонова Александра Михайлова
Рождение ребёнка
09.06.1872
Мать ребёнка: Созонова Александра Михайлова
Рождение ребёнка
01.08.1876
Дочь: Евдокия Симеонова
Мать ребёнка: Созонова Александра Михайлова
Рождение ребёнка
04.07.1877
Дочь: Марфа Симеонова
Мать ребёнка: Созонова Александра Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно