Созонов Симеон Казак Выс. Рявкинского Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Симеон Казак Выс. Рявкинского Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1848

Отец: Созонов Иван Петров

Мать: Созонова Евдркия Симеонова

Рождение ребёнка
25.06.1871

Сын: Созонов Самсон Семенов

Мать ребёнка: Созонова Александра Михайлова

Рождение ребёнка
09.06.1872

Сын: Созонов Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Созонова Александра Михайлова

Рождение ребёнка
01.08.1876

Дочь: Евдокия Симеонова

Мать ребёнка: Созонова Александра Михайлова

Рождение ребёнка
04.07.1877

Дочь: Марфа Симеонова

Мать ребёнка: Созонова Александра Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созонова Александра Михайлова

Смерть
Неизвестно
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