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Костромина Елена Эриковна
Костромина Елена Эриковна
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Место рождения
Ленинск-Кузнецкий
, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
03.09.1958
Пол
Женский
Отец
Костромин Эрик Александрович
1930 г.р.
Мать
Корнюшина Юлия Николаевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1958
Отец:
Костромин Эрик Александрович
Мать:
Корнюшина Юлия Николаевна
Ленинск-Кузнецкий
, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
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