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Костромина Елена Эриковна

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Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

03.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1958

Отец: Костромин Эрик Александрович

Мать: Корнюшина Юлия Николаевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
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