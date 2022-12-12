Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1778

Сын: Александр Осипович

Отец ребёнка: Иосиф Тимофеевич

Сметанино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
Неизвестно
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