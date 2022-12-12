Васса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1778
Сын: Александр Осипович
Отец ребёнка: Иосиф Тимофеевич
Сметанино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
Неизвестно