?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Алексей Александр Григориев
Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Романов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Романов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сташкевич Павел Григориев
Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Романов
Смерть
Неизвестно