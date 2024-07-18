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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Алексей Александр Григориев

Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Романов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Сташкевич Иван Григориев

Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Романов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сташкевич Павел Григориев

Отец ребёнка: Сташкевич Григорий Романов

Смерть
Неизвестно

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