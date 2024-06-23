Максимова (Фатьянова) Ульяна Антиповна 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимова (Фатьянова) Ульяна Антиповна

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Максим Никитич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Максимов Петр Максимович

Отец ребёнка: Максимов Максим Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Максимов Федор Максимович

Отец ребёнка: Максимов Максим Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Максимов Василий Максимович

Отец ребёнка: Максимов Максим Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Сидорова (Максимова) Федосия Максимовна

Отец ребёнка: Максимов Максим Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1769

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