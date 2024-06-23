Максимова (Фатьянова) Ульяна Антиповна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Максимов Максим Никитич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Максимов Федор Максимович
Отец ребёнка: Максимов Максим Никитич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Максимов Василий Максимович
Отец ребёнка: Максимов Максим Никитич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Сидорова (Максимова) Федосия Максимовна
Отец ребёнка: Максимов Максим Никитич
Смерть
1769