Зелепукина Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелепукина Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 14.02.1814

Сын: Зелепукин Федор Никифорович

Отец ребёнка: Зелепукин Никифор Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Зелепукин Степан Никифорович

Отец ребёнка: Зелепукин Никифор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зелепукин Никифор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно