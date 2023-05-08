Зелепукина Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 14.02.1814
Сын: Зелепукин Федор Никифорович
Отец ребёнка: Зелепукин Никифор Дмитриевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Зелепукин Степан Никифорович
Отец ребёнка: Зелепукин Никифор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно