Илья Петров
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1741
Дата смерти31.08.1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776
Сын: Алексей Ильин
Мать ребёнка: Мария Петрова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780
Дочь: София Ильина
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Кодрат Ильин
Мать ребёнка: Мария Петрова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.08.1821
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.