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Илья Петров

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1741

Дата смерти

31.08.1821

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776

Сын: Алексей Ильин

Мать ребёнка: Мария Петрова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780

Дочь: София Ильина

Мать ребёнка: Мария Петрова

Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Кодрат Ильин

Мать ребёнка: Мария Петрова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.08.1821
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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