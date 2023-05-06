Тигиева - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тигиева -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1926

Дочь: Тедеева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Санакоев Николай Парсаданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плиев Георгий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плиев -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санакоев Николай Парсаданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санакоев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Санакоев Николай Парсаданович

Смерть
Неизвестно