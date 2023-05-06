Тигиева -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1926
Дочь: Тедеева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Санакоев Николай Парсаданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плиев Георгий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плиев -
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Санакоев Николай Парсаданович
Смерть
Неизвестно