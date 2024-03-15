Тряпицына Анисья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тряпицына Анисья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1880

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880

Отец: Тряпицын Максим Федорович

Мать: Тряпицына Коковина Наталья Семеновна

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