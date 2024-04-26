Ушаков Кондрат Тимофеевич 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ушаков Кондрат Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ушаков Тимофей Васильевич

Мать: Ушакова Марья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ушакова Харитина Кондратьевна

Мать ребёнка: Ушакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Ушаков Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: Ушакова Мария Ивановна

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