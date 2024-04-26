Ушаков Кондрат Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ушаков Тимофей Васильевич
Мать: Ушакова Марья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ушакова Харитина Кондратьевна
Мать ребёнка: Ушакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ушаков Михаил Кондратьевич
Мать ребёнка: Ушакова Мария Ивановна