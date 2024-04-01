Boyer James — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Boyer James

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

06.02.1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Boyer Peter

Мать ребёнка: Boyer (Blackmore) Ann Nancy

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rigdon (Boyer) Sarah

Мать ребёнка: Boyer (Blackmore) Ann Nancy

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1791

Сын: Boyer Samuel

Мать ребёнка: Boyer (Blackmore) Ann Nancy

Рождение ребёнка
1794

Сын: Boyer Peter

Мать ребёнка: Boyer (Blackmore) Ann Nancy

Смерть
06.02.1852

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