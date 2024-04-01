Boyer James
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти06.02.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Boyer Peter
Мать ребёнка: Boyer (Blackmore) Ann Nancy
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rigdon (Boyer) Sarah
Мать ребёнка: Boyer (Blackmore) Ann Nancy
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1791
Сын: Boyer Samuel
Мать ребёнка: Boyer (Blackmore) Ann Nancy
Рождение ребёнка
1794
Сын: Boyer Peter
Мать ребёнка: Boyer (Blackmore) Ann Nancy
Смерть
06.02.1852