Ульяна Гордеева

Ульяна Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Павлович

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Павлович

Старое Суркино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1795 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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