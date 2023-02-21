Ульяна Гордеева

Ульяна Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Павлович
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Павлович
Место жительства
1795 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Павлович
Смерть
Неизвестно