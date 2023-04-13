Ивошина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивошина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1881

Сын: Ивошин Василий Павлович

Отец ребёнка: Ивошин Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
11.11.1883

Сын: Ивошин Иван Павлович

Отец ребёнка: Ивошин Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
16.01.1895

Сын: Ивошин Петр Павлович

Отец ребёнка: Ивошин Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
28.05.1899

Сын: Ивошин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Ивошин Павел Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивошин Павел Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно