Ивошина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1881
Отец ребёнка: Ивошин Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
11.11.1883
Сын: Ивошин Иван Павлович
Отец ребёнка: Ивошин Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
16.01.1895
Сын: Ивошин Петр Павлович
Отец ребёнка: Ивошин Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
28.05.1899
Отец ребёнка: Ивошин Павел Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно