Савина (Конюхова) Пелагея Павловна
Место рождения
Дата рождения22.10.1902
Дата смерти10.01.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1902
Отец: Конюхов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1928
Сын: Савин Вениамин Николаевич
Отец ребёнка: Савин Николай Степанович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Савин Николай Степанович
Рождение ребёнка
18.03.1932
Дочь: Савина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Савин Николай Степанович
Рождение ребёнка
19.12.1936
Отец ребёнка: Савин Николай Степанович
Рождение ребёнка
07.02.1942
Дочь: Савина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Савин Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Савин Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1967