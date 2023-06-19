Савина (Конюхова) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Конюхова) Пелагея Павловна

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Место рождения

Жеребцово

Дата рождения

22.10.1902

Дата смерти

10.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1902

Отец: Конюхов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1928

Сын: Савин Вениамин Николаевич

Отец ребёнка: Савин Николай Степанович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Савин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Савин Николай Степанович

Рождение ребёнка
18.03.1932

Дочь: Савина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Савин Николай Степанович

Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Савин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Савин Николай Степанович

Рождение ребёнка
07.02.1942

Дочь: Савина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Савин Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Савин Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Николай Степанович

Смерть
10.01.1967