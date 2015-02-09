Беспалов Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалов Петр Степанович

Место рождения

Срезнево, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.06.1930

Дата смерти

09.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1902 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1930

Отец: Беспалов Степан Никитович

Мать: Беспалова Ирина Ивановна

Срезнево, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
18.11.1954

Жена: Беспалова Вера Семеновна

Знаменка, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Вера Семеновна

Срезнево, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Вера Семеновна

Срезнево, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Вера Семеновна

Срезнево, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
По 1970
Срезнево, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
тракторист | Должность: тракторист
Место жительства
С 1970
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
ул. Калинина, д. 35 (был номер 23) возможно раньше дом принадлежал Брюхоненко
Работа или профессия
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
тракторист | Место работы: РемСтрой Должность: тракторист
Место жительства
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
09.02.2015
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Новое кладбище