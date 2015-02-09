Беспалов Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения15.06.1930
Дата смерти09.02.2015
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1930
Бракосочетание
18.11.1954
Жена: Беспалова Вера Семеновна
Знаменка, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1956
Рождение ребёнка
02.10.1959
Рождение ребёнка
27.10.1967
Работа или профессия
По 1970
тракторист | Должность: тракторист
Место жительства
С 1970
ул. Калинина, д. 35 (был номер 23) возможно раньше дом принадлежал Брюхоненко
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист | Место работы: РемСтрой Должность: тракторист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.02.2015
Похороны
Неизвестно
Новое кладбище