Истигечев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истигечев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Истигечев Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Истигечев Аполлон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Истигечев Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно