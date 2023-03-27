Быков Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Александр Александрович
Мать ребёнка: Быкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Артём Александрович
Мать ребёнка: Быкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Быкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Анна Александровна
Мать ребёнка: Быкова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно