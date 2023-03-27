Быков Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Александр Александрович

Мать ребёнка: Быкова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Артём Александрович

Мать ребёнка: Быкова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Быкова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Анна Александровна

Мать ребёнка: Быкова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Анастасия Ивановна

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