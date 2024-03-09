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Ходощенко Тарасий (Терентий) Никифорович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

10.04.1880 ст.

Дата смерти

23.07.1880 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1834 по 1837 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
10.04.1880 ст.

Отец: Ходощенко Никифор Якимович

Мать: Ходощенко (Жорова) Анна Климентьевна

Очкино, Сумська область
Крещение
12.04.1880 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники крестьяне собственники жители села Очкино Авраам Михайлов Кривобок и Агафия Андреева Малахова.
Смерть
23.07.1880 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
25.07.1880 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронен на кладбище села Очкино.

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