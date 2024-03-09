Ходощенко Тарасий (Терентий) Никифорович
Место рождения
Дата рождения10.04.1880 ст.
Дата смерти23.07.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1880 ст.
Крещение
12.04.1880 ст.
Восприемники крестьяне собственники жители села Очкино Авраам Михайлов Кривобок и Агафия Андреева Малахова.
Смерть
23.07.1880 ст.
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
25.07.1880 ст.
Похоронен на кладбище села Очкино.