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Ульянин Степан Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ульянин Фёдор Алексеевич

Мать: Ульянина Вера Степановна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ульянин Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ульянин Борис Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ульянин Никита Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ульянин Александр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1922
Место погребения: Vita, Division No. 1, Manitoba, Canada (Канада)