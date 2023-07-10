Ульянин Степан Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Ульянин Фёдор Алексеевич
Мать: Ульянина Вера Степановна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ульянин Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ульянин Никита Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ульянин Александр Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1922
Место погребения: Vita, Division No. 1, Manitoba, Canada (Канада)