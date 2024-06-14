Татьяна Федорова 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Рождение ребёнка
1835

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
1837

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
1840

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий

Смерть
Неизвестно

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