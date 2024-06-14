Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий
Смерть
Неизвестно