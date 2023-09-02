Титова (Короткова) Алла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Короткова) Алла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1982

Отец: Коротков Василий Кузьмич

Мать: Короткова Галия Фаритовна

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