Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1823

Дочь: Пелагия ст

Отец ребёнка: Потап Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1825

Дочь: Васса Потапова

Отец ребёнка: Потап Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Стефанов

Смерть
Неизвестно
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