Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1823
Дочь: Пелагия ст
Отец ребёнка: Потап Стефанов
Рождение ребёнка
06.08.1825
Дочь: Васса Потапова
Отец ребёнка: Потап Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потап Стефанов
Смерть
Неизвестно