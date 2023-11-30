Козырская (Краузе) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиОколо 2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Краузе Сергей
Мать: Краузе Надежда Фёдоровна
Образование
01.09.1938
Образовательное учреждение: Педагогический институт Специальность: студент
Работа или профессия
Около 1947
Быцьков, Старожинецкий район, Черновицкая область, Союз Советских Социалистических Республик
Учитель | Место работы: школа Должность: Учитель
Бракосочетание
Около 1948
Быцьков, Старожинецкий район, Черновицкая область, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
Около 1949
Дочь: Козырская Наталья Александровна
Отец ребёнка: Козырский Александр Дмитриевич
Быцьков, Старожинецкий район, Черновицкая область, Союз Советских Социалистических Республик
Работа или профессия
Около 1962
Вышгород, Київська область
Учитель | Место работы: школа Должность: Учитель
Эмиграция
Около 1992
Иерусалим, Израиль
Откуда: Вышгород, Киевская область, Украинская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Место жительства
Неизвестно
Иерусалим, Израиль
Смерть
Около 2002
Иерусалим, Израиль