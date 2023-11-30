Козырская (Краузе) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырская (Краузе) Елена Сергеевна

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Около 2002

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Краузе Сергей

Мать: Краузе Надежда Фёдоровна

Харьков, Харківська область
Образование
01.09.1938
Образовательное учреждение: Педагогический институт Специальность: студент
Работа или профессия
Около 1947
Быцьков, Старожинецкий район, Черновицкая область, Союз Советских Социалистических Республик
Учитель | Место работы: школа Должность: Учитель
Бракосочетание
Около 1948

Муж: Козырский Александр Дмитриевич

Быцьков, Старожинецкий район, Черновицкая область, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
Около 1949

Дочь: Козырская Наталья Александровна

Отец ребёнка: Козырский Александр Дмитриевич

Быцьков, Старожинецкий район, Черновицкая область, Союз Советских Социалистических Республик
Работа или профессия
Около 1962
Вышгород, Київська область
Учитель | Место работы: школа Должность: Учитель
Эмиграция
Около 1992
Иерусалим, Израиль
Откуда: Вышгород, Киевская область, Украинская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Место жительства
Неизвестно
Иерусалим, Израиль
Смерть
Около 2002
Иерусалим, Израиль
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