Козырская (Козырская) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозырская (Козырская) Наталья Александровна

Козырская (Козырская) Наталья Александровна

avatar

Место рождения

Быцьков, Старожинецкий район, Черновицкая область, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

Около 1949

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949

Отец: Козырский Александр Дмитриевич

Мать: Козырская Елена Сергеевна

Быцьков, Старожинецкий район, Черновицкая область, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Около 1962
Вышгород, Київська область
Переехала с родителями.
Работа или профессия
Около 1972
Вышгород, Київська область
инженер | Должность: инженер
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Вышгород, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close