Козырская (Козырская) Наталья Александровна
Место рожденияБыцьков, Старожинецкий район, Черновицкая область, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рожденияОколо 1949
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949
Быцьков, Старожинецкий район, Черновицкая область, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Около 1962
Переехала с родителями.
Работа или профессия
Около 1972
инженер | Должность: инженер
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно