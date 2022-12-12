Вшивцева (Вахрушева) Матрона Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Вахрушева) Матрона Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

20.06.1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1839 ст.

Муж: Вшивцев Фёдор Николаевич

1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 19 лет невеста 21 год из дер. Семиковской отец Ермолай Марктилов Вахрушев поручители по женеху Казенного ведомства крест. Нолинского уезда дер.Закусерской Косма Ив... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1840 ст.

Сын: Вшивцев Матвей Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1842 ст.

Сын: Вшивцев Леонид Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1843

Дочь: Порошина Акилина Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марья Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
01.03.1849 ст.

Сын: Вшивцев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
11.09.1854 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
25.01.1856 ст.

Дочь: Вшивцева Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
04.07.1857 ст.

Дочь: Вшивцева Агрипина Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.06.1857 ст.
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