Вшивцева (Вахрушева) Матрона Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти20.06.1857 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1839 ст.
1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 19 лет невеста 21 год из дер. Семиковской отец Ермолай Марктилов Вахрушев поручители по женеху Казенного ведомства крест. Нолинского уезда дер.Закусерской Косма Ив... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1840 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1842 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1843
Дочь: Порошина Акилина Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марья Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
01.03.1849 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
11.09.1854 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
25.01.1856 ст.
Дочь: Вшивцева Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
04.07.1857 ст.
Дочь: Вшивцева Агрипина Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.06.1857 ст.