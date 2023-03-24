(Niiranen) Anna Heikintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Niiranen) Anna Heikintytär

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Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

03.09.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1776 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1802

Отец: Niiranen Heikki Jaakonpoika

Мать: Kaisa Taavetintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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