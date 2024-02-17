Бугаев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бугаев Иван

Мать: Бугаева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугаев Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Бугаева Ольга Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бугаева Ольга Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаева Алена Дмитриевна

Мать ребёнка: Бугаева Ольга Геннадьевна

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