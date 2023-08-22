Ерчик (Бирюкова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1946
Рождение ребёнка
30.12.1967
Дочь: Гецевич Инесса Ивановна
Отец ребёнка: Ерчик Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.07.1979
Дочь: Масло Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Ерчик Иван Михайлович
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно