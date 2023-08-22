Ерчик (Бирюкова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерчик (Бирюкова) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1946

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1946

Отец: Бирюков Василий Иванович

Мать: Бирюкова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
30.12.1967

Дочь: Гецевич Инесса Ивановна

Отец ребёнка: Ерчик Иван Михайлович

Рождение ребёнка
15.07.1979

Дочь: Масло Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Ерчик Иван Михайлович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерчик Иван Михайлович

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