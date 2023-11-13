Бурханов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1912
Сын: Бурханов Степан Степанович
Мать ребёнка: Бурханова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Бурханова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурханова ?
Смерть
Неизвестно