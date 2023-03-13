Зайцева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Зайцевъ Никита
Рождение ребёнка
1810
Сын: Зайцевъ Поликарпъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Никита
Рождение ребёнка
1814
Сын: Зайцевъ Максимъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Никита