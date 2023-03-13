Зайцева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Зайцевъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Зайцевъ Поликарпъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Зайцевъ Максимъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевъ Никита

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