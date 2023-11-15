Шушлин Павел Иванович
Место рожденияГузицыно, Krasnyi Profintern, Nekrasovsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Дата рождения06.09.1870
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Гузицыно, Krasnyi Profintern, Nekrasovsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
31.05.1900
Дочь: Энно Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Shushlin (шушлина) Мария Викторовна
Рождение ребёнка
21.10.1903
Дочь: Густав-Дальская Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Shushlin (шушлина) Мария Викторовна
Смерть
1945
Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine