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Шушлин Павел Иванович

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Место рождения

Гузицыно, Krasnyi Profintern, Nekrasovsky District, Yaroslavl Oblast, Russia

Дата рождения

06.09.1870

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Гузицыно, Krasnyi Profintern, Nekrasovsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
31.05.1900

Дочь: Энно Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Shushlin (шушлина) Мария Викторовна

Рождение ребёнка
21.10.1903

Дочь: Густав-Дальская Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Shushlin (шушлина) Мария Викторовна

Смерть
1945
Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine
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