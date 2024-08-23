Иванова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
на перепись 02.12.1816 г. 41 год (1774) (130 запись) жила в доме с семьей Хмеловой Ефимии Андреевой в д. Житьево https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#416
Смерть
Неизвестно
Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область