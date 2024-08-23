Иванова Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Фекла

Иванова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

на перепись 02.12.1816 г. 41 год (1774) (130 запись) жила в доме с семьей Хмеловой Ефимии Андреевой в д. Житьево https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#416
Смерть
Неизвестно
Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.