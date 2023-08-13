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Подзоров Иван Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Подзоров Влас Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Подзоров Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Подзорова Матрона

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Подзоров Василий Иванович

Мать ребёнка: Подзорова Матрона

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Подзоров Иван Иванович

Мать ребёнка: Подзорова Матрона

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Подзорова Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Подзорова Матрона

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Подзорова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Подзорова Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Матрона

Смерть
Неизвестно
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