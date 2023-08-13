Подзоров Иван Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Подзоров Влас Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Подзоров Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Подзорова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Подзоров Василий Иванович
Мать ребёнка: Подзорова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Подзорова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Подзорова Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Подзорова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Подзорова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Подзорова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подзорова Матрона
Смерть
Неизвестно