Маньшина Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маньшина Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1983

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1983

Отец: Маньшин Сергей Анатольевич

Мать: не указана