Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Афанасьев Михаил Владимирович
Афанасьев Михаил Владимирович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.04.1957
Пол
Мужской
Отец
Афанасьев Владимир Антонович
1928 г.р.
Мать
Афанасьева (Миненко) Роза Сергеевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1957
Отец:
Афанасьев Владимир Антонович
Мать:
Афанасьева Роза Сергеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия