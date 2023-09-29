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Афанасьев Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1957

Отец: Афанасьев Владимир Антонович

Мать: Афанасьева Роза Сергеевна

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