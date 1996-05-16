Валеев Эдуард Флюрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1994
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.1994
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.1996
Дочь: Валеева Полина Эдуардовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности