Валеев Эдуард Флюрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеев Эдуард Флюрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1994

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.1994

Сын: Валеев Павел Эдуардович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.05.1996

Дочь: Валеева Полина Эдуардовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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