Дмитрiева Христина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Зятнин Давид Гаврилович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Зятнин Давид Гаврилович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Зятнин Афанасий Давидович
Отец ребёнка: Зятнин Давид Гаврилович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Зятнина Андрiан Давидович
Отец ребёнка: Зятнин Давид Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зятнина Васса Давидовна
Отец ребёнка: Зятнин Давид Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зятнина Пелагея Давидовна
Отец ребёнка: Зятнин Давид Гаврилович
Смерть
Неизвестно