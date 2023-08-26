Дмитрiева Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрiева Христина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Зятнин Сергей Давидович

Отец ребёнка: Зятнин Давид Гаврилович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Зятнин Иван Давидович

Отец ребёнка: Зятнин Давид Гаврилович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Зятнин Афанасий Давидович

Отец ребёнка: Зятнин Давид Гаврилович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Зятнина Андрiан Давидович

Отец ребёнка: Зятнин Давид Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зятнина Васса Давидовна

Отец ребёнка: Зятнин Давид Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зятнина Пелагея Давидовна

Отец ребёнка: Зятнин Давид Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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