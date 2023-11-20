Багин Тимофей Анисифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Багин Анисифор Акимович
Мать: Багина Елисавета
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ирина Тимофеева
Мать ребёнка: Багина Степанида
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Багина Степанида
Рождение ребёнка
1829
Сын: Багин Евлампий Тимофеевич
Мать ребёнка: Багина Степанида
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Багина Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багина Степанида
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно