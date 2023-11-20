Багин Тимофей Анисифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багин Тимофей Анисифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Багин Анисифор Акимович

Мать: Багина Елисавета

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ирина Тимофеева

Мать ребёнка: Багина Степанида

Рождение ребёнка
1827

Сын: Багин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Багина Степанида

Рождение ребёнка
1829

Сын: Багин Евлампий Тимофеевич

Мать ребёнка: Багина Степанида

Рождение ребёнка
1833

Сын: Багин Лукоян Тимофеевич

Мать ребёнка: Багина Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багина Степанида

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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