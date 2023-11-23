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Алексей Ипатов
Алексей Ипатов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1732
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ипат Пахомов
Около 1700 г.р.
Мать
Анна Никитина
Около 1703 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец:
Ипат Пахомов
Мать:
Анна Никитина
Смерть
Неизвестно
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