Товстолужский Иван Афанасьевич Вычислено 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Товстолужский Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

10.06.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Вольноотпущенный князя Андрея Голицына
Смерть
10.06.1866 ст.
г. Рим, Италия
Причина смерти: Чахотка | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 123, Дело 22, л. 160-163: Метрическая книга, данная из С.Петербургской Духовной Конси... Показать все
Похороны
10.06.1866 ст.
Римское некатолическое кладбище Тестаччо, г. Рим, Италия
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 123, Дело 22, л. 160-163: Метрическая книга, данная из С.Петербургской Духовной Консистории причту Посольской ц... Показать все

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