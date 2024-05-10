Товстолужский Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смерти10.06.1866 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Вольноотпущенный князя Андрея Голицына
Смерть
10.06.1866 ст.
г. Рим, Италия
Причина смерти: Чахотка | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 123, Дело 22, л. 160-163: Метрическая книга, данная из С.Петербургской Духовной Конси... Показать все
Похороны
10.06.1866 ст.
Римское некатолическое кладбище Тестаччо, г. Рим, Италия
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 123, Дело 22, л. 160-163: Метрическая книга, данная из С.Петербургской Духовной Консистории причту Посольской ц... Показать все