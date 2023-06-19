Шалунов Антон Антонов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шалунов Иван Антонов
Мать ребёнка: Маланья Васильева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Маланья Васильева
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Маланья Васильева
Место жительства
1850
16 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маланья Васильева
Смерть
1847