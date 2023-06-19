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Шалунов Антон Антонов

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шалунов Иван Антонов

Мать ребёнка: Маланья Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Антонова

Мать ребёнка: Маланья Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шалунов Степан Антонов

Мать ребёнка: Маланья Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
16 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланья Васильева

Смерть
1847
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область