Агафья Лукьяновна 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Лукьяновна

Агафья Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Лукьянов Лукьян / Лука / Лукиллиан Федорович

Мать: Агафья Федоровна

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 13 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документо... Показать все
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 19 лет, девка Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Ра... Показать все
Смерть
После 1836

Мы используем куки для улучшения работы сайта.