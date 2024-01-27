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Коновалова Екатерина

Место рождения

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1869

Сын: Коновалов Михаил Филатович

Отец ребёнка: Коновалов Филат Степанович

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Коновалов Иван Филатович

Отец ребёнка: Коновалов Филат Степанович

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Аксинья Филатовна

Отец ребёнка: Коновалов Филат Степанович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Прасковья Филатовна

Отец ребёнка: Коновалов Филат Степанович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1881

Сын: Коновалов Василий Филатович

Отец ребёнка: Коновалов Филат Степанович

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Марфа Филатовна

Отец ребёнка: Коновалов Филат Степанович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно
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