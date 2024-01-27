Коновалова Екатерина
Место рожденияЕлисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1869
Сын: Коновалов Михаил Филатович
Отец ребёнка: Коновалов Филат Степанович
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Коновалов Филат Степанович
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Аксинья Филатовна
Отец ребёнка: Коновалов Филат Степанович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Прасковья Филатовна
Отец ребёнка: Коновалов Филат Степанович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1881
Сын: Коновалов Василий Филатович
Отец ребёнка: Коновалов Филат Степанович
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Марфа Филатовна
Отец ребёнка: Коновалов Филат Степанович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно