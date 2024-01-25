Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олимпиада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Герасим Семёнович

Отец ребёнка: Семён Ильин

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Семёновна

Отец ребёнка: Семён Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Семён Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Семёновна

Отец ребёнка: Семён Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Семён Ильин

Смерть
Неизвестно
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