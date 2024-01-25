Олимпиада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Герасим Семёнович
Отец ребёнка: Семён Ильин
Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Семёновна
Отец ребёнка: Семён Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Семён Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Семёновна
Отец ребёнка: Семён Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Семёнович
Отец ребёнка: Семён Ильин
Смерть
Неизвестно